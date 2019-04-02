كوربن يوافق على لقاء تيريزا ماي سعيا للخروج من أزمة بريكست

وافق زعيم المعارضة البريطانية رئيس ​حزب العمال​ ​جيريمي كوربن​ على لقاء رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ سعيا للخروج من أزمة بريكست.

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