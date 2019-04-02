كوربن يوافق على لقاء تيريزا ماي سعيا للخروج من أزمة بريكست

وافق زعيم المعارضة البريطانية رئيس حزب العمال جيريمي كوربن على لقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سعيا للخروج من أزمة بريكست.
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