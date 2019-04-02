ترامب: جاهز بنسبة 100 بالمئة لإغلاق الحدود مع المكسيك

أفادت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أكد أنه "جاهز بنسبة 100 بالمئة لإغلاق الحدود الجنوبية الفاصلة بين ​الولايات المتحدة​ و​المكسيك​".

وكان ترامب قد وعد، خلال الأسبوع الماضي، بأنه "سيقوم بإغلاق الحدود مع المكسيك خلال أسبوع إذا لم تقم السلطات هناك بوقف تدفق ​المهاجرين​ غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد تسبب بدخول الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي بسبب مطالبته بأن تشمل الموازنة أكثر من 5 مليارات دولار من أجل بناء جدار مع المكسيك.