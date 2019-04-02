ترامب: جاهز بنسبة 100 بالمئة لإغلاق الحدود مع المكسيك

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أنه "جاهز بنسبة 100 بالمئة لإغلاق الحدود الجنوبية الفاصلة بين الولايات المتحدة والمكسيك".
وكان ترامب قد وعد، خلال الأسبوع الماضي، بأنه "سيقوم بإغلاق الحدود مع المكسيك خلال أسبوع إذا لم تقم السلطات هناك بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة".
وكان ترامب قد تسبب بدخول الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي بسبب مطالبته بأن تشمل الموازنة أكثر من 5 مليارات دولار من أجل بناء جدار مع المكسيك.
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