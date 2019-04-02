رئيس وزراء إيرلنديا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون صعبا جدا علينا

أكد رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار أن بلاده لديها أولويتان فيما يخص خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وهما اتفاق الجمعة العظيمة والسوق الأوروبية الموحدة، موضحا أن الخروج دون اتفاق سيكون صعبا بالنسبة لإيرلندا.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح أن "الخروج من دون اتفاق سيكون صعبا جدا على إيرلندا".
ورفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الثالثة. وصوت البرلمان بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض اتفاق الانسحاب.
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