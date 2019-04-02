رئيس وزراء إيرلنديا: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون صعبا جدا علينا

أكد رئيس وزراء ​إيرلندا​ ليو فارادكار أن بلاده لديها أولويتان فيما يخص خروج ​المملكة المتحدة​ من ​الاتحاد الأوروبي​ وهما اتفاق ​الجمعة العظيمة​ والسوق الأوروبية الموحدة، موضحا أن الخروج دون اتفاق سيكون صعبا بالنسبة لإيرلندا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أوضح أن "الخروج من دون اتفاق سيكون صعبا جدا على إيرلندا".

ورفض ​البرلمان البريطاني​ الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ للخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الثالثة. وصوت البرلمان بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض اتفاق الانسحاب.