ماي دعت زعيم المعارضة الى العمل معا للتوصل الى حل لأزمة بريكست

دعت رئيس الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ زعيم المعارضة ​جيريمي كوربن​ الى العمل معا للتوصل الى حل لأزمة بريكست. وكانت ماي قد شددت في كلمة خلال جلسة للبرلمان البريطاني قبل ايام على أن "تغيير اتفاق الانسحاب من ​الاتحاد الأوروبي​ ليس مطروحا"، معلنة أنها لا تملك الدعم الكافي للفوز في التصويت الثالث.ولفتت ماي الى أن "بديل الخروج من الإتحاد الآن هو التوصل لصيغة أخرى لبريكست أو استفتاء جديد".

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