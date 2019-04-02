قائد أركان الجيش الجزائري يدعو الى التطبيق الفوري للحل الدستوري

أعلن قائد اركان ​الجيش الجزائري​ قايد صالح في بيان عقب اجتماع طارئ على مستوى ​وزارة الدفاع​ جمع قادة ​القوات المسلحة​ وقادة النواحي وضباط، "ان يجب ايجاد الحلول للخروج من الازمة ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت"، داعيا "الى التطبيق الفوري للحل الدستوري" مضيفا ان " لا يمكنني السكوت على المؤامرات ودسائس العصابة، انا مجاهد ولا يمكنني السكوت عما يحاك للشعب الجزائري"، وأكّد ان "بيان الرئاسة المنسوب الى الرئيس صدر عن جهات غير دستورية". ولفت الى ان أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلاً".

وأكّد صالح ان "يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية"، مشددا على ان "بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة".