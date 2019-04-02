أفاد مراسل ​النشرة​ في حاصبيا عن تسجيل اطلاق قنابل مضيئة من قبل ​الجيش الاسرائيلي​ في هذه الاثناء فوق موقع "تلة الرادار" المشرف على بلدة شبعا، ويتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع اسرائيلية من دون طيار في سماء المنطقة وفوق ​مزارع شبعا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إطلاق الجيش الاسرائيلي قنابل مضيئة فوق موقع "تلة الرادار" المشرف على شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.