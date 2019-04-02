الصمد شكر اللقيس على تجاوبه مع تطبيق قانون الغابات

شكر النائب ​جهاد الصمد​ وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ لتجاوبه مع مناشدته بشأن السماح لأبناء ​الضنية​ الذين يعملون في ​البترون​ بتشحيل الغابات، عبر تعميم أصدره تضمن الطلب إلى جميع المعنيين بقانون الغابات تطبيق القانون وفق الآليات المحددة فيه، وفي المراسيم والقرارات التنظيمية المنبثقة عنه على جميع الأراضي اللبنانية، وإلغاء كل نص مخالف لهذا التعميم.

وفي بيان له أكد الصمد ان "الأمر ليس للمزايدة ولا من باب التحدي، وإنما لإحقاق الحق وتطبيق القوانين وحماية مصالح الناس"، داعيا إلى "عدم إعطاء تفسيرات لتجاوب وزير الزراعة مع مناشدته"، مؤكدا أن "ما تم تناقله على وسائل التواصل الإجتماعي غير دقيق، خصوصا لجهة ما نقل عن لسان مدير عام الزراعة".