مصادر LBC: ما من اقتطاع لرواتب قياديي ومقاتلي حزب الله في سوريا

أكد مصادر قناة "LBC" أن "حزب الله لم يتخذ اجراءات مالية تلحظ الرواتب والمخصصات الإجتماعية لكوادره، مشيرةً الى أنه "ما من اقتطاع لرواتب القياديين والمقاتلين في سوريا".
وعن موضوع اخلاء بعض الشقق والمراكز، اوضحت المصادر أن هذا أمر طبيعي في ظل ترشيد الإنفاق"، لافتةً الى "انها تعمل على ضبط الموازنات التشغيلية في المرحليتن الحالية والمقبلة".
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