مصادر LBC: ما من اقتطاع لرواتب قياديي ومقاتلي حزب الله في سوريا

أكد مصادر قناة "LBC" أن "​حزب الله​ لم يتخذ اجراءات مالية تلحظ الرواتب والمخصصات الإجتماعية لكوادره، مشيرةً الى أنه "ما من اقتطاع لرواتب القياديين والمقاتلين في ​سوريا​".

وعن موضوع اخلاء بعض الشقق والمراكز، اوضحت المصادر أن هذا أمر طبيعي في ظل ترشيد الإنفاق"، لافتةً الى "انها تعمل على ضبط الموازنات التشغيلية في المرحليتن الحالية والمقبلة".