أكد رئيس هيئة "أوجيرو" ​عماد كريدية​ في حديث تلفزيوني له أن "وزيري الوصاية والمال لم يصادقا على تطبيق ​سلسلة الرتب والرواتب​ ولم تعطى السلسلة لموظفي ​هيئة أوجيرو​ ولم يطبق عليها قانونها"، مؤكدا "الحاجة الى الموظفين الذين عينوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر كريدية: موظفو هيئة اوجيرو لم يطبق عليهم قانون سلسلة الرتب والرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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