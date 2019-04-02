علق وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ على زيارة رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الأمير ​طلال أرسلان​ له معتبرا انه "شرّفني الأمير طلال بزيارته لمنزله وبحضور صاحب الدار سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين ​الشيخ نصر الدين الغريب​ والأهل والأصدقاء، وكانت مناسبة للتداول بآخر المستجدات وبالأوضاع الداخلية للطائفة والجبل وأكدنا على العمل المتواصل لتحقيق الإنماء المتوازن وتثبيت الإستقرار في قرى وبلدات الجبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الغريب: نؤكّد على العمل المتواصل لتثبيت الإستقرار في الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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