قطار: إذا كان تخفيض العجز سيعتمد على ضرائب إضافية فإن هناك مشكلة

أكد وزير المال السابق ​دميانوس قطار​ أن "الطبقة السياسية اللبنانية مشهورة بأنها أذكى بكثير مما يحاك"، مشيراً إلى أنه "إذا كان تخفيض العجز سيعتمد على ضرائب إضافية فإن هناك مشكلة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "مشكلة الموظفين هي جزء لكن هناك جزء آخر في ​القطاع الخاص​ يحتاج إلى الإصلاح"، موضحاً أنه "لا يمكن التعرض للناس عبر ​تصحيح الأجور​ وإلغاء ​سلسلة الرتب والرواتب​ بهذه البساطة".

وشدد قطار على أنه "حصل خطأ في الحسابات في الدولة وذهبنا إلى إلزامية في الإنفاق وإمكانية في الجباية"، مؤكداً أن "​المصارف​ أداة في ​الإقتصاد​ الحر وليست صاحبة القرار".

ونوه إلى "الوعي العالي عند الأحزاب السيسية بأن الشعبوية والقوة والإعلام لن تفيد لأن المشاكل على مستوى سعر الصرف وعدم توافر ​الدولار​ ستسبب أزمات حقيقية".