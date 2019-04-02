أكد وزير المال السابق دميانوس قطار أن "الطبقة السياسية اللبنانية مشهورة بأنها أذكى بكثير مما يحاك"، مشيراً إلى أنه "إذا كان تخفيض العجز سيعتمد على ضرائب إضافية فإن هناك مشكلة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "مشكلة الموظفين هي جزء لكن هناك جزء آخر في القطاع الخاص يحتاج إلى الإصلاح"، موضحاً أنه "لا يمكن التعرض للناس عبر تصحيح الأجور وإلغاء سلسلة الرتب والرواتب بهذه البساطة".
وشدد قطار على أنه "حصل خطأ في الحسابات في الدولة وذهبنا إلى إلزامية في الإنفاق وإمكانية في الجباية"، مؤكداً أن "المصارف أداة في الإقتصاد الحر وليست صاحبة القرار".
ونوه إلى "الوعي العالي عند الأحزاب السيسية بأن الشعبوية والقوة والإعلام لن تفيد لأن المشاكل على مستوى سعر الصرف وعدم توافر الدولار ستسبب أزمات حقيقية".
كانت هذه تفاصيل خبر قطار: إذا كان تخفيض العجز سيعتمد على ضرائب إضافية فإن هناك مشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.