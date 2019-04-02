بعد عرضها في باريس ولوس أنجلوس .. إبداعات شاليمار شربتلي في دبي خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

تستعدّ الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي، لطرح أحدث مشاريعها الفنّية في مجال الفنّ الحركي "moving art"، في أرقى المحلات التجارية فى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، في 18 إبريل الجاري.

تضم المجموعة الجديدة مجموعة فريدة من الحقائب والأحذية وقطع الأثاث الجلدية، إضافة إلى الجاكيتات، والتى عُرضت في أرقى المحلات التجارية بالرياض وجدة وباريس وإيطاليا، حيث اختارت العديد من أهم القطع لبعض الماركات العالمية.

انتهت الفنانة "شاليمار" من رسم لوحات فنية على الجلد الطبيعي، استعدادا لعرضها في سباق الجائزة الكبرى العالمي Formula One"" على السيارات المشاركة في السباق العالمي وبعض هذه اللوحات الجلدية سوف تعرض في ريسبشن الأوتيل العالمية.

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ودائماً ما تلفت تصميمات الفنانة "شاليمار شربتلي الأنظار، وتحظى باهتمام إعلامي وفني كبير، كذا شاركت في معارض فنية بأبو ظبي ولوس أنجلوس وباريس وغيرها من عواصم الأزياء الشهيرة حول العالم.

في أعمالها، تسعى "شاليمار" إلى تحويل الفن إلى أسلوب حياة، وإخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلّقة على الجدران إلى رحابة الحياة العامة، هدفها الارتقاء بالذوق، وإثراء البصر وإصفاء اللمسات الجمالية والخبرات البصرية على أدوات الحياة البسيطة، لذا تسعى كبرى الماركات العالمية إلى الاهتمام بهذا التوجه الفني المبتكر، التي تعد "شاليمار" واحدة من رواده.