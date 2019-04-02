وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن إلا بعد فحص تظلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كافة تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الأولى والثانية لاستبعاد غير المستحقين من الدعم، والصادرة عن لجنة العدالة المشتركة برئاسة مجلس الوزراء، تخضع للفحص.

وأكد المصيلحي –في بيان اليوم الثلاثاء- عدم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، واذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز لهم.

ولفت وزير التموين، إلى أنه يتم إعلام أصحاب البطاقات التموينية التي انطبقت عليهم المحددات عن طريق الرسائل التي تظهر في بون صرف السلع أو الخبز، مؤكدًا أن موقع التظلمات يعمل بانتظام وبشكل مستمر ومن حق أي مواطن طُبقت عليه المحددات التظلم من ذلك ويتم افادته بنتيجة التظلم وعودته حال أحقيته.

وأعلنت وزارة التموين، قبول كافة التظلمات الخاصة بمحدد الكهرباء وذلك لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.

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كما أعلنت وزارة التموين مساء اليوم، وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم (لمعرفة هذه المعايير اضغط هنا).

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