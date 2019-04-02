نوكيا تكشف عن هاتف "إكس 71"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة نوكيا عن هاتفها "إكس 71" اليوم، وهو أول هاتف لها مزود بشق دائري في الشاشة.

يعمل هاتف "إكس 71" بنظام تشغيل "أندرويد باي"، وبمعالج "كوالكوم سناب دراجون 660" وذاكرة عشوائية (رام) "6 جيجابايت"، وبذاكرة تخزين داخلية "128 جيجابايت"، مع إمكانية زيادتها عن طريق بطاقات التخزين الخارجية.

ويمتلك "إكس 71" شاشة "إل سي دي" قياسها "6.39 بوصة"، وبدقة + FHD، والتي تغطى 93% من واجهة الهاتف المصنوع من الألمنيوم المطلي باللون الأسود مع حواف ضيقة مطلية باللون النحاسي.

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كاميرا الهاتف الأمامية تبلغ دقتها "16 ميجابكسل"، ويملتك الهاتف ثلاث كاميرات خلفية الرئيسة بدقة "48 ميجابكسل"؛ والثانية بدقة "8 ميجابكسل"، أما الأخيرة فتبلغ دقتها "5 ميجابكسل"، كما أنه يملك مستشعر خلفي لبصمة الإصبع.

ويملك الهاتف منفذ شحن USB من نوع C، وتعمل بطاريته بسعة 3500 ميلي/أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.

وأشارت "نوكيا" إلى أنه سيتم فتح باب الطلب المسبق لهاتف "إكس 71" الأسبوع المقبل، بدايةً من تايوان بسعر 385 دولار أمريكي، ولم تكشف الشركة عن موعد طرحه في الأسواق العالمية الأخرى بعد.​