أول إجراء من التموين بشأن تظلمات "الكهرباء" بمعايير حذف غير المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فحص كافة التظلمات التي تم تقديمها ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الأولى والثانية لاستبعاد غير المستحقين من الدعم، والصادر عن لجنة العدالة المشتركة برئاسة مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه تم قبول كافة التظلمات الخاصة بمحدد الكهرباء وذلك لحين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.

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وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن أصحاب البطاقات التموينية التي انطبقت عليهم المحددات يتم إعلامهم بذلك عن طريق الرسائل التي تظهر في بون صرف السلع أو الخبز، مؤكدًا أنه لا يتم حذف أي مستفيد حتى يتقدم بتظلم يتم فحصه ومراجعته، وإذا ثبتت أحقيته فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، واذا لم يُقبل تظلمه يتم استبعاده من منظومة التموين مع استمرار صرف الخبز لهم.

وأكد المصيلحي، أن موقع التظلمات يعمل بانتظام وبشكل مستمر ومن حق أي مواطن طُبقت عليه المحددات التظلم من ذلك ويتم إفادته بنتيجة التظلم وعودته حال أحقيته.

كانت وزارة التموين أعلنت مساء اليوم، وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم (لمعرفة هذه المعايير اضغط هنا).

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