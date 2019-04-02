"حيازة 10 أفدنة وسيارة 2015".. 7 معايير جديدة لحذف غير المستحقين من البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان: أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم. وشملت المعايير الجديدة لاستبعاد غير المستحقين: - مصروفات مدارس أكثر من 30 ألف جنيه لطفل واحد - متوسط مصروفات المدارس 20 ألف جنية لأكثر من طفل في المدراس - حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر Advertisements - سداد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر - أصحاب شركات رأس مالها 10 مليون جنيه فأكثر - أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى - سيارة موديل 2015 فأعلى وأوضح وزير التموين في بيان اليوم، أن باب التظلمات مفتوح لمن يتم ظهور رسالة له بناء على هذه المحددات. وسيقوم مقدم التظلم بالدخول على موقع الوزارة www.tamwin.com.eg وكتابة التظلم وسيتم فحصه ومراجعته لإتخاذ الاجراءات اللازمة.

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