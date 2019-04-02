محافظ كفر الشيخ: بدء موسم توريد القمح 15 أبريل.. و"685 جنيها للأردب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بداية موسم توريد القمح اعتبارا من 15 أبريل الجاري وحتى منتصف يوليو المقبل، على أن تكون مواعيد عمل مواقع الاستلام اليومية من الساعة ٨ صباحًا وحتى الساعة ٦ مساءً، ومن الساعة ٨ صباحا وحتى الساعة ٤ مساءً، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده محافظ كفر الشيخ، مع المحاسب عماد حبيب وكيل وزارة التموين، لمناقشة الاستعداد لموسم توريد القمح المحلي للموسم الحالي 1440هجرية - 2019 ميلادية، ومدى جاهزية مواقع التخزين والاستلام بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان صحفي صادر عن محافظة كفر الشيخ، إن مواقع الاستلام تتضمن 11 موقعًا عبارة عن 4 صوامع، و3 هناجر، و4 شون إسمنتية"، و10 مراكز تجميع عبارة عن 8 شون ترابية، 2 هنجر، بالتنسيق الجهات المسئولة عن عملية التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة المصرية للصوامع، قطاع مطاحن كفر الشيخ، البنك الزراعي المصري.

وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، إن الأسعار المقررة لتوريد القمح المحلية العام الحالي 2019 تضمنت "655 جنيه للإردب 150 كيلو جرام، درجة نقاوة 22.5 قيراط، 670 جنيه، للإردب 150 كيلو جرام، درجة نقاوة 23 قيراط، 685 جنيهاً، للإردب 150 كجم، درجة نقاوة 23.5 قيراط.