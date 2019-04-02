صور| بعد توقف 10 سنوات.. انتهاء أزمة تمويل "البيت الريفي في كلابشة" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أكد صابر حسين رئيس مدينة كلابشة بأسوان، اليوم الثلاثاء، إنهاء مشكلة التمويل العقاري المتعلقة بمشروع البيت الريفي، وذلك بعد مرور 10 سنوات من توقف تسليم المساكن بإجمالي 300 بيت ريفي.

ولفت رئيس المدينة، إلى أنه جرى تسليم 170 بيت ريفي للمستحقين بعد سداد باقي المستحقات المالية على الحاجزين بإجمالي 51 ألف جنيه لكل مستحق منهم 15 ألف جنيه دعم من الدولة، كما سيتم تسليم باقي المستحقين بإجمالي 130 حاجز فور سدادهم باقي المستحقات المالية المقررة.

وأوضح "حسين" أن المدينة شهدت خلال الفترة الحالية تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى كافة القطاعات حيث تم إعادة تأهيل وتجميل طريق "مصر – أسوان" ومداخل البيت الريفي والطريق الدائرة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 750 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه في قطاع الكهرباء جرى استبدال خطوط الضغط العالي الهوائي على طريق "مصر – أسوان" بكابلات أرضية بتكلفة 850 ألف جنيه، كما جرى إنارة وتركيب 90 كشاف ليد بمختلف أنحاء المدينة بتكلفة وصلت إلى مليون جنيه.

وكشف رئيس المدينة عن أنه في مجال النظافة العامة جرى رفع 300 طن تراكمات قديمة، بجانب توزيع 40 صندوق وحاوية نظافة بمختلف شوارع المدينة، موضحاً بأنه لمواجهة مشكلة البطالة فقد جرى منح قروض للشباب عن طريق مبادرة مشروعك بإجمالي 600 ألف جنيه.