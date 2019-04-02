صحيفة "واشنطن بوست" : أبناء خاشقجي تسلموا منازل بملايين الدولارات ويتقاضون شهريًّا آلاف...

وكالات - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس، الإثنين 2 أفريل 2019، أنّ أبناء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر في اسطنبول، تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة.

وأشارت الصحيفة التي كان خاشقجي يكتب مقالات فيها، إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة، في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولَين سعوديَين، حالي وسابق، وعن أشخاص قريبين من العائلة، أن دفعات مالية شهريّة تدفع لكلّ واحد من أبناء خاشقجي الأربعة، تقدّر بأكثر من عشرة آلاف دولار.

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ورجّحت الصحيفة أن يكون أبناء خاشقجي "يحصلون أيضًا على دفعات أعلى بكثير - ملايين عدّة من الدولارات لكلّ واحد منهم - في إطار مفاوضات + الدية +" التي يُتوَقّع اكتمالها بعد انتهاء محاكمات المتّهمين بقتل خاشقجي خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت الصحيفة أنّ دفع التّعويضات لأبناء خاشقجي تمّ بموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان في نهاية العام 2018، في إطار ما وصفه مسؤول سابق بأنّه اعترافٌ بأنّ "ظلمًا كبيرًا قد اقتُرف" ومحاولةٌ "لإصلاح خطأ".