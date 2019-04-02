إخلاء 700 معتمر من فندق إثر وقوع حريق بمكة

أخلت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 700 معتمر من فندق شب به حريق، اليوم الثلاثاء.
وأعلن الدفاع المدني عبر"تويتر" أن مدني مكة أخمد حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر، وتم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات.
وقد ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دور يسكنه عدد700 معتمر جرى اخلاؤه عن
صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.
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