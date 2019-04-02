الشرطة الإيرانية تضبط 17.5 طن من المخدرات

أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران، أن القوات الأمنية ضبطت 17.5 طن من مختلف أنواع المخدرات في البلاد خلال أقل من أسبوعين.
وقال العميد مسعود زاهديان: "فيما يتعلق بشأن كشف وضبطالمخدرات في أيام أعياد النوروز، كشفنا عن 17.5 طن من مختلف أنواع المخدرات في عموم البلاد".
وأضاف: "هذا الحجم من المخدرات كشف عنه خلال
وإيران واحدة من الدول التي تعمل لمكافحة المخدرات، نظرا لحدودها المشتركة مع أفغانستان، التي تنتج فيها النسبة الأكبر من الأفيون في العالم.
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