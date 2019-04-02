"ماي" ترى الخروج من الاتحاد الأوروبي بصفقة هو الحل الأفضل

أكد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، في خطاب لها حول آخر تطورات قضية خروج بلادها

من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، اعتقادها أنه من الممكن التوصل إلى "بريكست"ناجح من دون صفقة على المدى الطويل، مضيفة أن أنها ترى، على الرغم من ذلك، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بصفقة هو "الحل الأفضل".