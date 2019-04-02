بريطانيا تمنح إمام مسجد وسام الإمبراطورية لتسليم إرهابي

كرم الأمير ويليام دوق كامبريدج في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إمام مسجد في لندن ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية في قصر "باكنجهام".

وكرمت بريطانيا الإمام محمد محمود لحمايته إرهابيا نفذ عملية دهس أمام مسجد عام 2017 من الحشود الغاضبة التي كانت تحاول الوصول إليه، حتى حضرت الشرطة.

وتعود الواقعة إلى يونيو 2017، حين دهس شخص متطرف بسيارته أشخاصا بعد خروجهم من مسجد في منطقة فينسبري بارك شمالي

لندن، ما أدى لمقتل أحدهم وإصابة 9 آخرين، وحاصرت مجموعة المعتدي، لكن الإمام محمد محمود، تدخل وحماه من المجموعة الغاضبة حتى حضرت الشرطة وتسلمته، ولم يصب بأذى.

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ولاقى تصرف الإمام إشادات واسعة في بريطانيا، ووصف بالبطل، لكن محمود أكد أنه كان يقوم بواجبه حتى لا تحدث كارثة، مشيرا إلى أن الهجوم أكد له أن "الإسلاموفوبيا" حقيقة

هدفها بث الخوف وزعزعة الاستقرار في المجتمع البريطاني.

ونشرت أليسون كينغ الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقطع فيديو يوثق لحظة منح إمام المسجد وسام الإمبراطورية، لحمايته المتطرف منفذ عملية الدهس في منطقة فينسبري بارك شمالي

لندن.

وقالت أليسون كينغ إن "تكريم إمام مسجد في قصر باكنغهام ومنحه وسام الإمبراطورية البريطانية تثمينا لما وُصف بعمله البطولي إثر الهجوم الإرهابي في فينسبوري بارك عام 2017، لدليل قوي على أهمية دور المسلمين في بريطانيا في شتى المجالات".