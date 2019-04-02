وكيل الاعلام الكويتي : "اكسبو دبي" فرصة لإبراز الدور الإنساني للكويت

أكدت منيرة الهويدي وكيل وزارة الاعلام الكويتية، المفوض العام لجناح الكويت المشارك في معرض (اكسبو 2020 دبي) حرص الكويت على المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق

الاوسط .وأشارت الهويدي، عقب توقيعها عقد تنفيذ جناح دولة الكويت في المعرض ، إلى أن المشاركة ستكون فرصة لعرض المشاريع الاستراتيجية والمبادرات المحققة لاهداف التنميةالمستدامة في دولة الكويت.فضلاً عن إبراز دور الكويت الانساني الذي انتهجه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واستحق تقدير واحترام العالم .يذكر أن معرض (اكسبو 2020 دبي) سيقام في إمارة دبي في أكتوبر المقبل وتتواصل فعالياته حتى إبريل 2021 تحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل).