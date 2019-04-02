استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه فى خان يونس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، على استشهاد الشاب فارس أبوهجرس 26 عاما متأثرا بجروح أصيب بها، عن طريق رصاص الاحتلال الإسرائيلي في مليونية (الأرض والعودة) السبت الماضي، في مخيم العودة شرق خان

يونس.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن من بين الشهداء 52 طفلا و6 إناث ومسنا واحدا، مشيرة إلى أن من الإصابات التي وصلت للمستشفيات 3.310 أطفال، وأن حالاتالبتر وصلت إلى 136 إصابة، منها 122 في الأطراف السفلية، و14 في الأطراف العلوية.



وحسب الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين السلميين في مسيرات (العودة وكسر الحصار) شرق قطاع غزة منذ 30/ 3/ 2018 حتى 30/ 3/ 2019 فقد استشهد 270 شخصا، و16.556 جريحا دخلت للمستشفيات.