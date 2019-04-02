مصرع ابن رئيس المخابرات البريطانية فى حادث سير

أكدت الشرطة البريطانية، أن سام يانجر نجل رئيس جهاز المخابرات البريطانية أليكس يانجر (إم.أي 6)، لقي مصرعة بحادث سير داخل مزرعة خاصة في اسكتلندا. ولقي سام يانغر ذو الـ22 عاما مصرعه في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، فيما أكدت شرطة اسكتلندا أنها تتعامل مع مقتله باعتباره "غير مفسر"، فيما لا يبدو أن في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، فيما أكدت شرطة اسكتلندا أنها تتعامل مع مقتله باعتباره "غير مفسر"، فيما لا يبدو أنملابساته مثيرة للريبة. Advertisements وقالت الشرطة: "طلبت الأسرة احترام خصوصيتها وإتاحة الفرصة لها لتذكر ابنها الرائع والاحتفاء به". وتولى أليكس يانغر والد القتيل منصب رئيس جهاز المخابرات عام 2014، وهو خبير في مكافحة الإرهاب، وأشرف على تأمين دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.

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