الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة من تنامي خطاب الكراهية ضد المسلمين، بعد أقل من شهر على مجزرة مسجدي نيوزيلندا التي أسفرت عن مقتل 50 شخصاً.

جاءت تحذيرات جوتيريش أثناء كلمته في الأزهر الشريف، حيث التقى بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال جوتيريش "حول العالم، نشهد تنامياً قياسياً لكراهية المسلمين ومعاداة السامية والعنصرية وكراهية الأجانب".

وأشار إلى الاعتداء في 15 مارس على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا والاعتداء على معبد يهودي في مدينة بيتسبرج الأميركية، الذي أسفر عن مقتل 11 شخصاً واعتبر الهجوم الأكثر دموية ضد اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.

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وحذّر جوتيريش من تزايد خطاب الكراهية قائلاً إنه "يدخل المجال العام وينتشر بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "نراها تنتشر في الديموقراطيات الليبرالية وكذلك في الدول السلطوية".

ويقوم جوتيريش بزيارة تستمر يومين للقاهرة. وبعد لقائه شيخ الأزهر، من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن أنطونيو جوتيريش حضر، يوم الأحد الماضي، القمة العربية في تونس.