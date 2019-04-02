كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أركان الجيش الجزائري: بوتفليقة يجب عليه التنحي فورا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، إنه على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التنحي فورا.

وأكد رئيس الأركان الجزائري على رفضه أي قرارات غير دستورية وأتهم أطرافا وصفها بالمقربة بمحاولة تنفيذ مخططات دنيئة، منوها بأنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب تطبيق الفوري للحل الدستوري.