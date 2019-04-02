كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف إمداد تركيا بـ"إف 3" وهبوط الليرة صفعة قوية على وجه أردوغان بعد خسارته (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إنها اتخذت خطوات بديلة تضمن عدم تأثر إنتاج "إف 35" إذا انسحبت تركيا من برنامج تصنيع الطائرة، وأكدت وقف تزويد تركيا بمكونات خاصة بالطائرة.
وصدر هذا القرار بعد أن تلقى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ضربة موجعة في الانتخابات البلدية التركية التي جرت الأحد، حيث خسر حزب أردوغان أبرز المدن الكبرى بينها إسطنبول وأنقرة، وفاز مرشح المعارضة أكرم إمام غول في إسطنبول بـحوالي 49 بالمئة من الأصوات.
كما هبط سعر صرف الليرة التركية بنسبة 1.5 % من قيمتها، بعد الخسارة التى منى بها حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية فى بلديات عدد من المدن الكبرى فى البلاد.
وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية " أن الليرة تراجعت بشكل ملحوظ أمام العملة الأمريكية حيث بلغ سعر صرف الدولار 5.63 ليرة، مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضى حيث بلغ 5.5550 ليرة، كما شهدت الأسهم والسندات التركية عمليات بيع على مدى الأسبوع السابق على الانتخابات البلدية التى أجريت أمس.