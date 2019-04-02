كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري: يجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، على ضرورة تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور.

ودعا صالح، في بيان للجيش الجزائري، مساء الثلاثاء، لتطبيق الحل الدستوري على الفور، وقال إنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت.

وذكر تليفزيون النهار، أن قيادة الجيش الجزائري انتهت من اجتماع، وستعلن قرارات مهمة قريبا.

وقال رئيس الأركان، إن مسعى الجيش قوبل بالتماطل والتحايل ممن يريدون تعقيد الأزمة، مشدد على أن “أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”.

أشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير احترازية، تمثلت بمنع أشخاص من السفر، ومنع طائرات خاصة من الإقلاع.

وأضاف بيان الجيش الجزائري، أن هناك مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد، ودفعها للفراغ الدستوري.

وأوضح رئيس الأركان، أنه “بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة”، مضيفا “نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة”.

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وشدد البيان على أنه “لا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد”.