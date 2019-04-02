10 آلاف أجنبي في مخيم الهول بسوريا

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وقال للصحافيين في مقر اللجنة بنيويورك "أولويتنا هي لنجاة الناس (معظمهم من النساء والأطفال) وهذا يمثل تحدياً شديداً في الوقت الراهن".
وأبرز أن الصليب الأحمر يسعى لتسجيل هوية الأشخاص والتحقق منها وأن الأولوية حالياً لتحديد الأطفال الذين فقدوا أبائهم لكي تستطيع دولهم العثور على أقاربهم لتولي مسئوليتهم.
وأشار إلى أن الأولوية بعد ذلك للنساء اللاتي يردن العودة مع أبنائهن إلى موطنهن الأصلي.
وأكد أن هناك توافقاً على ضرورة تغطية الحاجات الأساسية الملحة والعاجلة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى "أنه لا يوجد من هو مهتم بحل وضع هؤلاء الأشخاص" لأنها مسألة "أمنية وسياسية حساسة للغاية".
وأبرز في هذا الإطار أنه يعقد اجتماعات مع مسئولين سياسيين بالدول المتحفظة على عودة مواطنيها من أجل بحث هذه المسالة.