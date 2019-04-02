كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 آلاف أجنبي في مخيم الهول بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصليب الأحمر أن مخيم الهول للاجئين شمال شرقي سوريا الذي فرت إليه أسر ومقاتلون من المعقل الأخير لتنظيم داعش، يضم نحو 35 ألف شخص يحملون الجنسية السورية وبين 35 ألفا و40 ألف عراقي و10 آلاف أجنبي من بين نحو 40 جنسية أخرى.

وقدر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوريه عدد النازحين الذين يعيشون في المخيم بما بين 80 و100 ألف شخص.

وقال للصحافيين في مقر اللجنة بنيويورك "أولويتنا هي لنجاة الناس (معظمهم من النساء والأطفال) وهذا يمثل تحدياً شديداً في الوقت الراهن".

وأبرز أن الصليب الأحمر يسعى لتسجيل هوية الأشخاص والتحقق منها وأن الأولوية حالياً لتحديد الأطفال الذين فقدوا أبائهم لكي تستطيع دولهم العثور على أقاربهم لتولي مسئوليتهم.

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وأشار إلى أن الأولوية بعد ذلك للنساء اللاتي يردن العودة مع أبنائهن إلى موطنهن الأصلي.

وأكد أن هناك توافقاً على ضرورة تغطية الحاجات الأساسية الملحة والعاجلة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى "أنه لا يوجد من هو مهتم بحل وضع هؤلاء الأشخاص" لأنها مسألة "أمنية وسياسية حساسة للغاية".

وأبرز في هذا الإطار أنه يعقد اجتماعات مع مسئولين سياسيين بالدول المتحفظة على عودة مواطنيها من أجل بحث هذه المسالة.