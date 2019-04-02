كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامية جزائرية لـ"الخليج 365": سُنعلن العصيان.. ونرفض استغباء الشعب من نظام بوتفليقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإعلامية والكاتبة الصحفية الجزائرية، صبحة بغورة، إن الوضع السياسي في الجزائر يتفاقم ولا يُبشر بالخير، فالحكومة تستغبى الشعب ومصممة على فرض منطقها غصب عن الجميع.

وأضافت "غبورة" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الشعب الجزائري عن بكرة أبيه قرر الخروج في تظاهرات حاشدة، يوم الجمعة المقبل، لإعلان رفضه تشكيل حكومة جديدة تأتي من اختيار النظام الحاكم وعبر نفس الوجوه القديمة.

وأكدت الصحفية الجزائرية، أن تصريحات الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري، ما هي إلا لإسكات الشعب وإرضائه حتى يمضون في استكمال أجنداتهم، فهو أحد أفراد النظام السياسي الحاكم.

وحذرت الناشطة السياسية الشعب الجزائري من الجماعات الطائفية، التي تستعد لركوب الموجة واقتناص الفرص، لخطف السيطرة والهيمنة على الحكم في الجزائر.

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وأشارت صبحة بغورة، إلى أن الشعب الجزائري ماضي في حِراكه دون تنازل، ولن يكف عن المطالبات بشتى الطرق السلمية، حتى يستطع القضاء على النظام السياسي الفاسد الذي استنزف خيرات الوطن.

وأوضحت الكاتبة، أن الشعب الجزائري خرج في تظاهرات حاشدة ومستمر دون كلل، حتى القضاء على الفساد والعصابات ومصاصين الدماء، الذين أرهقوا حياته وخوفًا على مستقبل الأجيال القادمة.

ولفتت، إلى أن الشعب الجزائري يريد انتخابات حرة ونزيهة وفي وقتها المحدد مسبقًا، دون تأجيل أو تمديد، فالهدف هو تغيير النظام السياسي بالكامل ورحيل الطاقم الحكومي من الغفير وصولاً حتى السفير.

واختتمت صبحة بغورة، قائلة: "مصر كبيرة عند الجزائريين يحبونها الناس الشرفاء ويقدرون مكانتها في الوطن العربي وهي صمام أمان لكل الشعوب العربية".