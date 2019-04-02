كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري يؤكد بضرورة تطبيق الحل الدستوري على الفور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رئيس أركان الجيش الجزائري،

بيان استقالة عبد العزيز بوتفليقة

صدر عن جهات غير دستورية، ولا

قالالفريق قايد صالح، اليوم الثلاثاء، إنمجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق الفوري للحل الدستوري.

وأكد "صالح"، خلال بيان للجيش الجزائري، مساء الثلاثاء، بأنه لا يمكن السكوت على المؤامرات التي تحاك ضد البلادمن قبل عصابة امتهنت الغش والخداع في حق الشعب.

وشدد على الوقوف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوضة"، مضيفا: "بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة".

وأشار إلى أنه يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.