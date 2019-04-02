كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير استراتيجي: "أردوغان" يحاول التلاعب في نتائج الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كرم سعيد، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن نتائج الانتخابات المحلية في تركيا حسمت، ولا يبقى سوى الإعلان عنها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خسر في أكبر مدن تركيا ويحاول الأن استخدام كافة الأساليب الشرعية وغير الشرعية لتعديل نتيجة الانتخابات فيما يخص البلديات الكبيرة مثل أنقرة وإسطنبول وأنطاليا.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن مدينة أنقرة تمثل العاصمة السياسية لتركيا أما اسطنبول تمثل العاصمة الاقتصادية بالإضافة أنها تمثل رمزية التاريخية للسلطنة العثمانية والتي يحاول أردوغان استعادت أرث العثمانية.

هذا وقد تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، ضربة موجعة بخسارته المدن الكبرى الرئيسية مثل "أنقرة" العاصمة الإدارية و"اسطنبول" العاصمة الاقتصادية، وبإضافة "إزمير" يعني فقدان ربع سكان البلاد في الانتخابات البلدية، رغم تقدمه في الانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح تحالف المعارضة منصور يافاش على محمد أوزاسيكي مرشح تحالف "الأمة" الذي يقوده حزب "أردوغان" بفارق نقطتين، ليعود الحزب الجمهوري لرئاسة بلدية "أنقرة" بعد غياب 25 عاما، وهي التي كانت خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم الذي يقول أنه صاحب مرجعية إسلامية ومن قبل أسلافه من التيارات الإسلامية.

وقالت صحيفة "حرببت" التركية، إن "يافاش" استطاع هزيمة منافسه كونه يتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة المحلية، كما أنه عرف بإصراره على الفوز في الانتخابات السابقة وهو معروف لدى أبناء العاصمة عكس منافسه "أوزاسيكي" الذي يفتقد إلى الشعبية، وفق الصحيفة.

