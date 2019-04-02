كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراقي "أسامة حبيب" يشارك في ورشة عمل اقليمية عن الصحافة الإليكترونية بتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الصحفي والإعلامي العراقي اسامة حبيب، عضو اتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين، مع الأمين العام للاتحاد الدّولي للصّحفيين أنطوني بلانجي بتونس في ورشة العمل الاقليمية التنظيم النقابي في العصر الرقمي، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية المقامة في دولة تونس.

وشهدت تلك الندوة حضور ناجي يغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين الخاص بالتنظيم النقابي والشباب، وهانريك ماير ممثل مؤسسة فريدريش أيبيرت في تونس ومنير عزوز مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشق الأوسط "الاتحاد الدولي للصحفيين" وأدرات تلك الندوة عزة شتيوي رئيس مجموعة العمل الإقليمية الخاصة بالإعلام الرقمي والشباب.

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وقدمت كلا من عزة شتيوي وطيبة أجيد في تلك الندوة ملخصا لمشروع التعاون ما بين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين في سوريا ونقابة الصحفيين في موريتانيا حول الإعلام الرقمي خلال سنة 2018 وما تضمنته التقارير من خلاصات وتوصيات وقرارات.

كما شهدت الجلسة مناقشات عن العضوية في النقابات والدعم النقابي المتاح لهم، ظروف عمل الصحفيين الرقميين، من ناحية عقود العمل والأجور والإطار التنظيمي والتشريعي للعاملين في الصحافة الإليكترونية، وتأثير قوانين تنظيم الأنترنت "الجرائم الإليكترونية أو المعلوماتية، إن وجدت على عمل الصحفيين في القطاع الرقمي، أنواع المهن التوصيفات الوظيفية الجديدة في الإعلام الرقمي، تقدرير لأعداد العاملين في الصحافة الإليكترونية في البلد وتوزيعهم " هل يعملون بشكل فردي، مواقع إخبارية صغيرة، أو مؤسسات كبيرة"، وهل هناك اتفاقيات ما بين النقابة ومؤسسات إعلامية رقمية تحمي الصحفيين العاملين لديها.

يأتي ذلك عقب مشاركة مشاركة الصحفي العراقي أسامة حبيب عضو اتحاد الصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين، في فعاليات الدورة الـ١٨ من منتدى الإعلام العربي تحت شعار "الإعلام العربي.. الواقع والمستقبل"