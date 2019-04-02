كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته جنوب غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر ذاتها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الشاب فارس يوسف أبو هجرس (25 عاماً) من محافظة خان يونس، استشهد متأثراً بجروح أصيب بها السبت الماضي، شرق خان يونس، خلال مشاركته في مسيرات "مليونية الأرض والعودة"، التي تزامنت مع الذكرى الأولى لـ"مسيرة العودة الكبرى"، و"يوم الأرض".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت فجر اليوم، الشاب محمد علي دار عدوان (23 عاماً)، بعد أن أطلقت الرصاص على المركبة التي كان يستقلها في شارع المطار قرب مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس.