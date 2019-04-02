كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء 70 قرية في خوزستان الإيرانية بسبب خطر الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات أصدرت أوامر بإخلاء 70 قرية في إقليم خوزستان الغني بالنفط بجنوب غرب البلاد، بسبب خطر الفيضانات.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن الكهرباء والاتصالات انقطعت في المناطق المتضررة، كما جرفت المياه الطرق بينما انتظر الناس فوق أسطح المباني في القرى التي غمرتها المياه انتظارا لإنقاذهم.

ولقي ما لا يقل عن 47 شخصًا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين، في سيول بشمال وجنوب إيران، بعد سقوط أمطار بغزارة لم تشهدها البلاد منذ 10 سنوات على الأقل.