4 إصابات بينها خطيرة بحادثَي طرق في كفركنا وكفرياسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب عدد من الأشخاص، بجراح متفاوتة، مساء اليوم الثلاثاء، في حادثَي طرق منفصلين في كفر ياسيف وقرب كفر كنا.

وعُلِم أن حادث الطرق الذي وقع في الشارع الواصل بين كفر كنا و"بيت ريمون"؛ أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

وقدّمت الطواقم الطبيّة التي وصلت إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمصابين الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى المشفى لاستكمال تلقّي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأسباب حدوثه.

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وفي كفر ياسيف، أُصيب رجل يبغ من العمر 46، بجراح خطيرة، إثر حادث وقع أثناء ركوبه على دبّاب (تراكتورون)، قرب بلدته.

ونُقِل الشاب إلى المشفى لاستكمال تلقّي العلاج في غرفة العمليات، وكان في حالة فقدِ وعيٍ تام، كما أنه كان يتنفس بمساعدة الأجهزة الطبيّة.