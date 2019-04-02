تركيا: حزبُ إردوغان يطعن في نتائج الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طعن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، في نتائج الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول، التي شكّلت نتائجُها انتكاسة كبرى للحزب بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الحزب الذي يحكم البلاد منذ عقد ونصف عقد خسر العاصمة أنقرة وإسطنبول، عصب الاقتصاد في البلاد، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

واعتبر الحزب حصول مخالفات "مفرطة" في الاقتراع الذي خسره في المدينتين الرئيسيتين نهاية الأسبوع الفائت، كما سيقد الحزب طعونا في 25 منطقة في العاصمة.

وفاز حزب إردوغان وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية، بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات في أرجاء البلاد، لكن خسارة أهم مدينتين في البلاد تشكل هزيمة مدوية لإردوغان، الذي كان نفسه رئيس بلدية إسطنبول والذي حظي بقدرة لا مثيل لها في تاريخ تركيا على الفوز بشكل متكرر في الانتخابات.

(أ ب)

وانخرط إردوغان بقوة في الحملة الانتخابية فصوّر الانتخابات البلدية على أنها معركة حياة أو موت، لكن الاقتراع كان بمثابة استفتاء على حكم حزب العدالة والتنمية بعدما تباطأ الاقتصاد التركي لأول مرة منذ عقد.

وحرص إردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في أنقرة، أمس الإثنين؛ على إبراز إيجابيات النتائج، مشيرا إلى أن الائتلاف الذي شكله حزبه مع حزب الحركة القومية؛ تصدر النتائج على المستوى الوطني بحصوله على أكثر من 51% من الأصوات. وبينما بدا متقبّلا لخسارة بعض المناصب البلدية إلا أنه لم يشر مباشرة إلى النتائج في أنقرة أو إسطنبول.

بدوره، قال رئيس منطقة إسطنبول في الحزب بايرام سينوجاك، للصحافيين "قدمنا اعتراضاتنا للسلطات الانتخابية في كل المناطق الـ39" للمدينة.

رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو (أ ب)

وأشار إلى أن الحزب وجد فارقا "مفرطا" بين الأصوات التي تم الإدلاء بها في مراكز الاقتراع والبيانات المرسلة للسلطات الانتخابية.

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من جانبه، قال رئيس الحزب في أنقرة هاكان هان أوزغان إنهم سيقدمون طعونا أيضا في 25 منطقة في العاصمة.

وأظهرت نتائج نشرتها وكالة "الأناضول" للأنباء حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور يافاس على 50,93 بالمئة من الأصوات مقابل 47,11 لمرشح حزب العدالة والتنمية.

وتمثل إسطنبول الكثير لإردوغان الذي دفع برئيس الوزراء السابق وأحد أبرز أنصاره، بن علي يلديريم لتولي رئاسة بلديتها في مواجهة مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو.

(أ ب)

وأعلن المرشحان فوزهما في وقت مبكر عقب سباق محموم لترؤس بلدية أكبر مدن البلاد عندما أظهرت النتائج الأولية أنهما متعادلان تقريبا.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن أن مرشح المعارضة لتولي رئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتصدر النتائج بنحو 28 ألف صوت مع فرز غالبية الأصوات.

وحصل إمام أوغلو على قرابة 48,79 بالمئة من الأصوات مقابل 48,52 بالمئة لمرشح حزب العدالة والتنمية يلديريم.