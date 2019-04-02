استطلاع: تقلص الفارق بين "الموحدة والتجمع" و"الجبهة والعربية للتغيير"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع أجرته القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، تقلص الفارق بين تحالف الموحدة والتجمع وقائمة الجبهة والعربية للتغيير، فيما تصدر الليكود وتراجع تحالف "كاحول لافان"، مع تواصل تفوق معسكر أحزاب اليمين.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشر مساء اليوم، الثلاثاء، فإن الليكود حصل على 29 مقعدًا، وتقدم على تحالف "كاحول لافان" الذي تراجع عن نتائج آخر استطلاع نشرته القناة (32 مقعدًا) ويصل تمثيله إلى 28 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا.

وعزز حزب العمل تمثيله في الكنيست، بحيث يحصل في انتخابات تجري اليوم على 14 مقعدًا، علمًا بأن استطلاعات سابقة بيّنت أن تمثيله لن يتجاوز الـ10 مقاعد، بينما حصل تحالف أحزاب اليمين المتطرف ("البيت اليهودي"، "الاتحاد القومي" و"عوتمسا يهوديت") على 7 مقاعد. وحصل كل من كتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية و"زيهوت" برئاسة اليميني المتطرف موشيه فايغلين على 6 مقاعد.

واللافت في نتائج الاستطلاع، تقليص الفارق بين القائمتين العربيتين، بحيث حصلت قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 6 مقاعد، فيما وصل تمثيل تحالف الموحدة والتجمع إلى 5 مقاعد، ورغم ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع انخفاض تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست عقب تفكيك القائمة المشتركة، علمًا بأن تمثيلها في الكنيست الـ20 وصل إلى 13 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل عينة مكونة من 303 أشخاص من المجتمع العربي ينتمون إلى الفئات العمرية المختلة، أن نسبة التصويت في المجتمع العربي قد تصل إلى 59%، بحيث تحصل قائمة الجبهة والعربية للتغيير على 41% من أصوات الناخبين العربي، ما قد يترجم إلى 6 مقاعد برلمانية ويقدر بـ223 ألف صوت، فيما حصل تحالف الموحدة والتجمع على 32% من الأصوات (176 ألف صوت) تترجم إلى 5 مقاعد برلمانية.

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في حين، نجحت الأحزاب الصهيونية، بحسب استطلاع القناة 13، بحصد 27% من أصوات الناخبين العرب، ما يترجم إلى 4 مقاعد في الكنيست، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري.

وبحسب النتائج، حصل كل من "اليمين الجديد" و"ميرتس" على 5 مقاعد، فيما حصل "كولانو" على 4 مقاعد في الكنيست المقبلة، وفشل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، و"غيشر" برئاسة أورلي ليفي أباكاسيس من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وبيّنت نتائج الاستطلاع، الذي شمل عينة مكونة من 856 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 3.4%، تراجع تمثيل معسكر أحزاب اليمين والحريديين غير أنه يواصل التفوق على معسكر أحزاب الوسط – يسار، بحيث يصل تمثيل الأول إلى 62 مقعدا في الكنيست، مقابل 58 مقعدا لأحزاب الوسط- يسار والأحزاب العربية.

وسُئل المستطلعة آراؤهم حول الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وجاءت الإجابات على هذا النحو: 46% يفضلون نتنياهو، 37% يفضلون غانتس، وقال 17% من المستطلعة آراؤهم إنهم لا يعلمون.