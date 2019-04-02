شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر .. قرارات هامة مرتقبة عن إجتماع لقيادة الجيش والان مع التفاصيل

قالت مصادر جزائرية، أن قرارات هامة ستصدر عن إجتماع قادة الجيش، مساء الثلاثاء، برئاسة قائد الأركان الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح .

وبحسب العين الإخبارية، فإن هذه القرارات هي بخصوص الأزمة السياسية التي دخلت شهرها الثاني .. مشيرة إلى أن هذه القرارات تهدف إلى وضع حد لها وتفادي أي انزلاقات قد تحدث .

ويشارك في الاجتماع جميع كبار قادة الجيش الجزائري، وهم قادة النواحي العسكرية الـ6، قائد الحرس الجمهوري، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقائد الدرك الوطني وإطارات سامية بوزارة الدفاع.

وذكرت المصادر ذاتها أن الاجتماع يبحث "الوسائل التي من شأنها التعجيل بإعلان شغور منصب رئيس البلاد، مع إبلاغ المجلس الدستوري بضرورة عقد اجتماع عاجل لتفعيل المادة 102، والبرلمان بغرفتيه لإقرار شغور منصب الرئيس".

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ولم تستبعد المصادر أن "تعلن المؤسسة العسكرية رسمياً شغور منصب رئيس الجمهورية، ما يلزم المجلس الدستوري على الاجتماع لإعلان ذلك".

ونفذ مئات الطلبة الجزائريين مسيرة اليوم الثلاثاء في العاصمة وذلك للمطالبة بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ”على الفور“ واستبدال النظام السياسي في البلاد.

ويأتي استمرار المظاهرات بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه قبل نهاية مدته في 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وهتفت الحشود قائلةً: ”نريد تغيير النظام“ و ”لا نريد بوتفليقة ولا شقيقه سعيد“ وهو مستشار الرئيس وشقيقه الأصغر.