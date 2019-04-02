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الشرطة البريطانية تحقق في محاولتي تخريب شبكة للسكك الحديدية

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كشفت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في محاولتين لتخريب شبكة للسكك الحديدية، فيما تعتقد بأنه عمل متعمد له صلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة رويترز، عثر عاملون في السكك الحديدية على عبوات ناسفة على قضبان في وسط إنجلترا يوم 21 من شهر مارس/آذار الماضي، وبعد ذلك بـ6 أيام قالت الشرطة إن ذلك لم يفلح في تعطيل الخدمات.

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وقال شون أوكالاجان من شرطة النقل البريطانية، في بيان: إن ”هذه محاولة خطيرة ومتعمدة قام بها شخص ما لإحداث تخريب وتعطل كبيرين لشبكة السكك الحديدية البريطانية“.

وأضاف: ”نفكر بانفتاح حاليًا في السبب الذي يدفع شخصًا ما لتعريض حياته للخطر بوضع هذه المواد على خط عامل للسكك الحديدية، وإن كان تقديرنا الأولي يقودنا للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي“.

وأشار أوكالاجان إلى أن الهدف من تلك الخطوة هو تأخير الخدمات، وليس إلحاق ضرر بالبنية الأساسية للسكك الحديدية.

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