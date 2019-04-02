إيران.. مصرع 57 شخصا وإصابة المئات جراء الفيضانات

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

أكد المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبی خالدي ارتفاع ضحايا الفيضانات في إيران إلى 57 قتيلا و478 جريحا، فيما تعقد القيادات الأمنية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع في البلاد.

من جهته، أشار موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى أن “اجتماعا خاصا في مقر المرشد يعقد حاليا لدراسة الإجراءات والإمدادات التي سيتم تقديمها للمحافظات التي اجتاحتها سيول وفيضانات”.

وأضاف الموقع أن “قيادات أمنية واجتماعية تشارك في الاجتماع”.

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من جهته، أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ الايرانية مرتضى سليمي، أن 27 محافظة إيرانية تواجه أزمات بسبب هطول الأمطار الغزيرة والثلوج، مشيرا إلى أن عمليات تقديم المساعدات والإغاثة مستمرة في 293 مدينة وقرية ومنطقة جبلية في البلاد.

وتواجه 23 من أصل 31 محافظة منذ أسبوعين فيضانات وصفها الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنها “ظاهرة لا سابقة لها”.

وكانت أمطار غزيرة جدا أدت في الـ 19 من مارس الماضي إلى فيضانات في المناطق الشمالية من إيران، ثم امتدت في الـ25 منه إلى محافظات جنوب البلاد وغربها المعروفة بأنها قاحلة، ما أوقع 45 قتيلا، بحسب مصادر محلية والهلال الأحمر الإيراني.

وأعلنت إيران حالة طوارئ في الأقاليم الجنوبية التي تهددها الفيضانات وأجلت سكان عشرات القرى مع توقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

