شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عناصر داعشية بضربة جوية غرب سامراء والان نبدء بالتفاصيل

أغرق طيران الجيش العراقي زورقين تابعين لتنظيم "داعش " الإرهابي وقتل وأصاب مجموعة من عناصره بضربة جوية ناجحة غرب جزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي اليوم بأن طيران الجيش وجّه ضربة جوية لمواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة البوحمود غرب جزيرة سامراء وعلى ضفاف بحيرة الثرثار أسفرت عن إغراق زورقين اثنين وتدمير وكْر ونفق وقتل وإصابة مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي.

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