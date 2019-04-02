شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي الكوليرا بموزمبيق .. و«الصحة العالمية» تتدخل بالتطعيمات والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة الصحة العالمية وصول 900 ألف جرعة تطعيم ضد الكوليرا لموزمبيق، وذلك بعد تعرضها لإعصار "إيداي" المدمر ، فى الوقت الذى تم فيه تسجيل حالة وفاة واحدة وأكثر من 1000 حالة إصابة بالمرض .

وتوقعت المنظمة أن تبدأ بذلك حملة تطعيمات واسعة في موزمبيق اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

في هذه الأثناء ارتفعت حالات الإصابة المسجلة جراء الكوليرا لأكثر من 1000 حالة، حسبما أعلنت المنظمة التي أشارت إلى أن وزارة الصحة في موزمبيق أبلغت عن 1428 حالة إصابة بالكوليرا حتى الأول من أبريل.

وتوفي شخص واحد حتى الآن جراء الإصابة بالكوليرا.، وقالت المنظمة إنها تتوقع استمرار ارتفاع الإصابات.