انت الان تتابع ماي تستدعي حكومتها لـ«محادثات أزمة» بشأن «بريكست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حكومتها لإجراء "محادثات أزمة" بعد أن فشل نواب مجلس العموم البريطاني في التوحد حول أي من البدائل المطروحة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد جولة ثانية من التصويت الإرشادي غير الملزم للحكومة ليلة أمس. وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية - في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ماي حشدت حكومتها في مقر رئاسة الوزراء البريطاني "داوننج ستريت" من أجل التوصل إلى خطة بخصوص مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن وجه موظفو قطاع الخدمة المدنية في بريطانيا تحذيرا مكتوبا إلى الوزراء من ارتفاع أسعار الأغذية والتهديدات الأمنية في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في غضون عشرة أيام. وأوضحت أنه يأتي في وقت حذر فيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل

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