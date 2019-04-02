ماي تستدعي حكومتها لـ«محادثات أزمة» بشأن «بريكست»

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استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حكومتها لإجراء "محادثات أزمة" بعد أن فشل نواب مجلس العموم البريطاني في التوحد حول أي من البدائل المطروحة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد جولة ثانية من التصويت الإرشادي غير الملزم للحكومة ليلة أمس. وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية - في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ماي حشدت حكومتها في مقر رئاسة الوزراء البريطاني "داوننج ستريت" من أجل التوصل إلى خطة بخصوص مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن وجه موظفو قطاع الخدمة المدنية في بريطانيا تحذيرا مكتوبا إلى الوزراء من ارتفاع أسعار الأغذية والتهديدات الأمنية في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في غضون عشرة أيام. وأوضحت أنه يأتي في وقت حذر فيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن وجه موظفو قطاع الخدمة المدنية في بريطانيا تحذيرا مكتوبا إلى الوزراء من ارتفاع أسعار الأغذية والتهديدات الأمنية في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في غضون عشرة أيام.
وأوضحت أنه يأتي في وقت حذر فيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه من أن احتمالية إتمام بريكست دون اتفاق تزداد يوما بعد يوم.
وأمس، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي أظهر الكثير من الصبر حيال البريطانيين في ملف بريكست، إلا أن هذا الصبر ينفد، قائلا: "إننا تحلينا بكثير من الصبر مع أصدقائنا البريطانيين، لكن حتى الصبر ينفد. أود أن تتوصل بريطانيا خلال ساعات أو أيام إلى اتفاق بشأن المسار الواجب اتباعه". (التفاصيل)
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