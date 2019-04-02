انت الان تتابع وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع حل نزاع مع تركيا بشأن منظومة إس-400 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم الثلاثاء إنه يتوقع حل نزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية من روسيا، وذلك بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بطائرات إف-35 إلى تركيا.
وقال شاناهان للصحفيين في البنتاجون ”أتوقع أن نحل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات إف-35“.
وتسعى واشنطن لإقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية بدلا من إس-400.
وأضاف شاناهان أنه يتوقع تسليم طائرات إف-35، الموجودة حاليا في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا.
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