وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع حل نزاع مع تركيا بشأن منظومة إس-400

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باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي

قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يوم الثلاثاء إنه يتوقع حل نزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية من روسيا، وذلك بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بطائرات إف-35 إلى تركيا.

وقال شاناهان للصحفيين في البنتاجون ”أتوقع أن نحل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات إف-35“.

وتسعى واشنطن لإقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية بدلا من إس-400.

وأضاف شاناهان أنه يتوقع تسليم طائرات إف-35، الموجودة حاليا في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا.