انت الان تتابع فرنسا تدعو بروناي إلى التخلي عن تطبيق عقوبة الرجم ضد المثليين ومرتكبي الزنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سلطان بروناي حسن البلقية

فرضت بروناي قوانين تتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية، تتضمن الرجم حتى الموت للمثليين ومرتكبي الزنا، يشكل محاولة من السلطان حسن البلقية لكسب دعم المحافظين في بلاده. لكن هذا الأمر يبعده كثيرا عن العالم الغربي، فدعت فرنسا الثلاثاء السلطنة إلى التخلي عن تطبيق القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء بعد سنوات من التأجيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "بروناي أعلنت عن بدء تنفيذ قانون جزائي جديد في 3 نيسان/أبريل 2019 ينص على عقوبات جسدية وعقوبة الإعدام بحق متهمين بجرائم خصوصا مثليي الجنس ومرتكبي الزنا والردة والتجديف".

وتابعت "فرنسا تدعو بروناي إلى العدول عن هذا المشروع والحفاظ على التجميد المفروض لعقوبات الإعدام منذ 1957".

قانون "يتعارض مع الالتزامات الدولية" لبروناي

وأوضحت أن هذا القانون "يتعارض مع الالتزامات الدولية" التي اتخذتها بروناي في مجال حقوق الإنسان سواء كان في الأمم المتحدة أو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

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وينص القانون الجديد في هذه الدولة الغنية بالنفط على إنزال عقوبة الرجم حتى الموت بمثليي الجنس ومرتكبي الزنا وكذلك بتر اليد أو القدم لمرتكبي السرقة.

"عقوبات وحشية وغير إنسانية"

ونددت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين بـ"العقوبات الوحشية وغير الإنسانية" المنصوص عليها، وطلبت أيضا إلغاءها.

وأطلق الممثل الأمريكي جورج كلوني من جهته، وانضم إليه المغني البريطاني إلتون جون، حملة تدعو إلى مقاطعة تسعة فنادق فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.

وهذه الدولة الصغيرة التي تعد 430 ألف نسمة، يديرها السلطان حسن البلقية بقبضة من حديد منذ العام 1967. وقد أعلنت عام 2013 التطبيق التدريجي لأحكام الشريعة الإسلامية رغم معارضة ناشطين حقوقيين.