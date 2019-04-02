واشنطن تلوح بالعصا لتركيا.. وتحذر من صفقة “إس 400”

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن مسؤول في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أخبرت تركيا بأن استمرار الأخيرة قدما في صفقة الـ”إس 400″، ستهدد مشاركتها في برنامج الـ”إف 35″، كما ستهدد أي صفقة سلاح مقبلة مع واشنطن.

وفي أول إجراء أمريكي لمنع تسليم طائرات “إف 35” لتركيا، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الاثنين، أن الولايات المتحدة أوقفت شحن معدات متصلة بهذه الطائرات لأنقرة.

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وأبلغ مصدران مطلعان وكالة “رويترز” بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم الأتراك في الأيام القليلة الماضية بأنهم لن يحصلوا على شحنات أخرى من المعدات المتعلقة بإف 35 واللازمة للإعداد لوصول الطائرات الشبح التي تصنعها لوكهيد مارتن.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل، مايك أندروز، في بيان: “لحين صدور قرار تركي لا لبس فيه بالتخلي عن شحنات إس 400، فإن الشحنات والأنشطة المرتبطة بقدرات تركيا على تشغيل طائرات إف 35 ستتوقف”.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التراجع عن خطط أنقرة شراء منظومة إس 400 الروسية للدفاع الصاروخي التي تقول الولايات المتحدة إنها ستقوض أمن طائرات إف 35.

ومن المتوقع أن يؤدي قرار الولايات المتحدة بشأن طائرات إف 35، إلى تعقيد زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لواشنطن هذا الأسبوع لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.