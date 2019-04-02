شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإكوادور: مؤسس ويكيليكس انتهك شروط لجوئه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كيتو) قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم (الثلاثاء)، إن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "انتهك مراراً" شروط لجوئه في سفارة بلاده بلندن. قال رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم (الثلاثاء)، إن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "انتهك مراراً" شروط لجوئه في سفارة بلاده بلندن. وأضاف في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أنه ليس من حق أسانج "اختراق حسابات أو هواتف خاصة".



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